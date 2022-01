Il web è insorto contro Katia Ricciarelli: la concorrente del GF Vip, infatti, è stata duramente criticata per una conversazione sulle nomination.

Il popolo di Internet è insorto sui social network contro Katia Ricciarelli: la concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, è stata duramente criticata per una conversazione sulle nomination avuta con Soleil Sorge.

GF Vip, Katia Ricciarelli attaccata sul web: le fazioni all’interno della Casa

In qualità di concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli si è sin dal principio distinta per i suoi modi bruschi e i suoi atteggiamenti decisamente particolare, spesso giudicati fuori luogo dai fan dello show.

L’ultima circostanza che ha portato gli affezionati del GF Vip a scagliarsi sui social contro la cantante lirica è collegata al tema delle nomination.

Con il trascorrere delle settimane, Katia Ricciarelli ha cominciato a pianificare efficaci e impietose strategie pur di tenere i suoi protetti all’interno della Casa per il maggior tempo possibile.

A questo proposito, appare ormai evidente che nella Casa più spiata d’Italia siano attualmente presenti due differenti fazioni: la prima, guidata per l’appunto da Katia Ricciarelli, è composta da Soleil Sorge, Davide Silvestri, Giucas Casella, Manila Nazzaro e Barù mentre la seconda include Lulù e Jessica Hailè Selassiè, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni.

GF Vip, Katia Ricciarelli si accorda sulle nomination con Soleil Sorge: polemica sui social

In questo contesto, in vista delle nomination di lunedì 3 gennaio, Katia Ricciarelli è stata criticata sui social per essersi accordata con Soleil Sorge sui concorrenti da votare e mandare al televoto.

La cantante lirica, infatti, parlando con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato: “Stasera sarà lui (Gianmaria Antinolfi) che voto. Lui e Jessica”.

A questo punto, Soleil Sorge ha risposto: “Peccato che ne abbiamo solo uno da votare… ne voterei anche più di una”.

Alle parole della coinquilina, quindi, Katia Ricciarelli ha ribattuto nel seguente modo: “Beh, io voto uno, tu vota l’altro e siamo a posto”.

GF Vip, le critiche di Katia Ricciarelli alle sorelle Selassiè e a Sophie Codegoni sulle nomination

Il comportamento di Katia Ricciarelli ha fatto infuriare i fan del reality, soprattutto in considerazione del rimprovero fatto dalla cantante lirica alle sorelle Selassiè e a Sophie Codegoni, accusante di essersi accordate sulla nomination contro Manila Nazzaro.

Tra le principali critiche che sono state rivolte alla Ricciarelli sul web, inoltre, c’è quella che accusa il format di riservare un trattamento privilegiato alla cantante lirica mentre altri concorrenti vengono crocifissi per molto meno.