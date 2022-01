Il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, ha fatto alcune anticipazioni al termine del daytime: atteso scontro tra due concorrenti.

Il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, ha fatto alcune anticipazioni al termine del daytime. Nella puntata che andrà in onda nella serata di lunedì 3 gennaio, infatti, due volti noti del reality show daranno vita a un duro scontro.

GF Vip, Alfonso Signorini al termine del daytime: “Ci sarà uno scontro inevitabile”

In attesa della prossima puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda in prima serata lunedì 3 gennaio, il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato alcune anticipazioni al termine del daytime.

A questo proposito, Signorini ha comunicato che due volti noti all’interno del programma si renderanno protagonisti di un duro scontro. Si tratta, nello specifico, dell’ex concorrente Alex Belli e della new entry Alessandro Basciano.

Secondo quanto riferito dal conduttore, in puntata, tra i due “ci sarà uno scontro inevitabile”.

Sin dal suo ingresso all’interno della Casa più spiata d’Italia, l’attore si è scagliato contro Alessandro Basciano, riservandogli costantemente critiche e arrivando addirittura a definirlo come la sua copia.

Pare, quindi, che la parabola di Alex Belli nello show non sia ancora entrata nella sua fase discendente: l’attore, infatti, continua a svolgere un ruolo cruciale per gli autori del format e per fomentare la crescita di ascolti tra le puntate in prima serata del lunedì e del venerdì.

GF Vip, le anticipazioni di Alfonso Signorini: “Settimana difficile per Miriana Trevisan”

Al termine del daytime, poi, Alfonso Signorini ha anche sottolineato che quella appena trascorsa è stata una “settimana particolarmente difficile per Miriana Trevisan che ha dovuto fare i conti con la mancanza di Biagio D’Anelli”, recentemente eliminato dal GF Vip.

All’interno della Casa, la showgirl aveva ammesso di essersi innamorata dell’ex coinquilino, attirando su di sé numerose critiche da parte degli altri concorrenti.

Nel corso della puntata di lunedì 3 gennaio, quindi, Biagio D’Anelli farà ritorno nella Casa per poter affrontare e per potersi confrontare con i suoi “avversari”.

GF Vip, Alfonso Signorini su Kabir Bedi: “Pare abbia la faccia un po’ rifatta”

Nella serata di lunedì 3 gennaio, infine, farà il suo ingresso nella Casa del GF Vip Kabir Bedi, famoso in contesto internazionale per aver prestato il volto al leggendario Sandokan. L’uomo farà parte del reality, dopo aver portato a termine il periodo di quarantena.

In relazione all’imminente arrivo del nuovo concorrente, tuttavia, Alfonso Signorini ha suggerito ai telespettatori un dubbio, affermando: “È stato criticato perché pare abbia la faccia un po’ rifatta. Stasera lo scopriremo”.

Il conduttore, inoltre, ha rivelato che in puntata si parlerà anche del modo in cui i concorrenti del GF Vip hanno trascorso il Capodanno e quali sono le loro ambizioni e speranze per il nuovo anno.