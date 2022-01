GF Vip, scontro tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: “Bacio chi mi pare. Vuoi la guerra?”

Al Grande Fratello Vip è scoppiato lo scontro tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, dopo un Capodanno di fuoco.

GF Vip, scontro tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: “Devo fare la bodyguard?”

Al Grande Fratello Vip hanno organizzato una festa per Capodanno, ma tra brindisi, baci e balli proibiti, è scoppiato lo scontro tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Durante la serata l’ex tentatore di Temptation Island era impegnato alla console da deejay, ma ha trovato il tempo di riservare le sue attenzioni a Soleil Sorge, con balli davvero molto particolari. Sophie ha mostrato la sua gelosia e ha chiesto spiegazioni. “Me ne vado via cinque minuti e tu non puoi…Tu non puoi continuare a dire che sono tua… Cosa devo fare, la bodyguard? Vado a fumare una sigaretta e tu inizi a fare lo scemo, cerchi di baciare le altre?” ha chiesto Sophie, che è stata continuamente interrotta.

GF Vip, scontro tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: “Non me ne frega niente, bacio chi mi pare”

Alessandro Basciano ha avuto una reazione che non è piaciuta al pubblico. “Stai da sola, a me non me ne frega un ca..o, non me ne frega niente. Se tu sei mia stai con me e non fai avvicinare le altre. Stai con me, punto. Non dai possibilità. Io non provo a baciare nessuna perché se voglio bacio chi ca..o mi pare e invece non lo faccio.

Ricordatelo che io mi posso baciare con chi ca..o mi pare! Fai que tu quieres. Vuoi la guerra o vuoi stare con me? Decidi ora, vuoi la guerra o vuoi stare con me?! Se vuoi stare con me dimostra. Non mi sfidare mai, fidati. Dieci anni in più fanno la differenza, fidati di me. Io ho già dimostrato abbastanza, ora tocca a te!” ha spiegato a Sophie.

GF Vip, scontro tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: la risposta della concorrente

Le parole di Alessandro Basciano non sono piaciute né al pubblico a casa, che in queste ore lo ha molto criticato, né alla stessa Sophie Codegoni, che ha subito reagito. La ragazza ha cercato di riprendere la parola senza essere interrotta. “Anche un po’ meno. Di che guerra parli? Nessuno vuole la guerra. Ale, ma quandi anni hai? Dodici?” ha risposto la Codegoni.