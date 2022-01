GF Vip, Katia Ricciarelli su Nathalie Caldonazzo: “Mi sono sentita molto ferita”

Nel corso della trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Katia Ricciarelli e Nathalie Caldonazzo, ma non solo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 10 gennaio con la trentatreesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Katia Ricciarelli e Nathalie Caldonazzo, ma non solo.

Ecco cosa è successo.

Katia Ricciarelli, le dichiarazioni di Lulù

Alfonso Signorini ha aperto la precedente puntata del GF Vip, andata in onda venerdì 7 gennaio, rimproverando gli inquilini per l’atteggiamento poco rispettoso nei confronti di loro stessi e del pubblico. Una situazione che non è passata di certa inosservata e di cui si è tornato a parlare anche nel corso della puntata del 10 gennaio. Dopo aver mandato in onda una clip di riepilogo, infatti, Lulù, interpellata dal conduttore, ha dichiarato: “Nessuno mi ha costretta a chiedere scusa, avrei preferito farle le scuse dopo, ma quando le ho fatte è perché le sentivo“.

Katia Ricciarelli, le parole di Nathalie Caldonazzo

Sulla questione è intervenuta anche Nathalie Caldonazzo, che dal suo canto ha aggiunto: “Io sto respirando un’aria migliore, stiamo andando avanti con grande educazione, è un po’ come se fossimo ripartiti da zero ma con i tempi giusti perché non siamo delle macchine. Sono rimasta spaesata quando mi hanno detto che c’erano ancora degli strascichi“.

Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli dal suo canto ha aggiunto: “Abbiamo sentito tutti quello che è stato detto da Nathalie. Come posso dimenticarlo in pochi giorni? Mi sono sentita molto ferita sentirmi dire che sono una persona insoddisfatta, mi fa sembrare una vecchietta cattiva perché non ho avuto figli. Io ho vissuto una vita straordinaria fatta di pro e contro, sono una donna pienamente soddisfatta“.

Per poi aggiungere: “Quello che tu hai detto (rivolgendosi al conduttore) da noi è stato apprezzato, ho capito molte cose, ho capito che forse dopo 4 mesi abbiamo tutti la mente un po’ appannata e ribadisco il modo in cui ho detto le cose, ho le mie idee e le mantengo, ma chiedo scusa qui e fuori“.