GF Vip. la battuta pungente di Antonella contro Giaele

Crescono le provocazioni nella casa più spiata d'Italia. Al GF Vip tensione le due modelle Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà: cosa è accaduto

Passano i giorni e aumentano le provocazioni nella casa del GF Vip. In queste ore Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà si sono punzecchiate a più riprese, con la schermitrice che ha rifilato una stoccata particolarmente rumorosa alla compagna di gioco.

La dinamica

Nel bel mezzo di un momento di relax nel salotto del loft di Cinecittà, Edoardo Donnamaria ha puntato il dito contro Giaele De Donà: “Mi fai body shaming per il mio fisico, ti potrei denunciare, io ci soffro per queste cose”. Giaele ha poi immediatamente replicato, tentando di smorzare i toni: “Ma non sono io che ti chiamo fagiolino, sono gli altri”.

Antonella prende invano le difese di Edoardo

A prendere la parola è poi stata Antonella Fiordelisi, che si è dimostrata a più riprese particolarmente peperina in queste settimane di reclusione al GF Vip. In questo caso la schermitrice ha tentato di prendere le difese di Donnamaria: “Sarà fagiolino quando sta vicino a te” – ha detto rivolgendosi a Giaele – . Un utente Twitter ha poi fatto notare ai vari telespettatori come Edoardo abbia respinto la difesa della Fiordelisi.

Donnamaria respinge

Edoardo non avrebbe gradito l’intervento di Antonella nel siparietto con Giaele De Donà, rispondendo a tono alla showgirl originaria di Salerno: “Non c’è bisogno che tu mi difenda su una cosa del genere”.