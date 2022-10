Gf Vip, la frase di Edoardo sui gay fa discutere: cosa è successo

Sta facendo discutere in queste ultime ore una frase pronunciata da Edoardo sulle persone omosessuali. Immediata la reazione del pubblico.

Pioggia di critiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip dopo che il noto voto di Forum Edoardo Donnamaria ha pronunciato una frase destinata a far discutere. Nel corso di un confronto con Antonella Fiordelisi, Donnamaria ha parlato di nascosto di Alberto De Pisis.

I due, com’è noto, almeno all’inizio erano molto vicini tanto che si erano anche scambiati un bacio, poi è calato il velo della tensione.

“i maschi etero sono tutti gelosi delle conquiste degli altri maschi” “i gays pensano che tutti siano gay” ci manca solo “le donne sono tutte putt**e tranne la mamma” ed edoardo donnamaria completa l’album di figurelle e’ merd!#gfvippic.twitter.com/HZeyDML1gV — threshold, il napolitano fugoso 🧲🇮🇹 (@heythreshold) October 16, 2022

Edoardo Donnamaria, la frase sui Gay fa discutere: cosa ha detto

Parlando dunque proprio di De Pisis, Antonella ha osservato che Edoardo gli avrebbe “fatto pensare qualcosa”. È stato lì che Edoardo ha replicato: “Ogni volta che c’è un amico gay mi succede così, tutti i gay pensano che gli altri in realtà siano gay”. La concorrente ha fatto subito notare che anche lei effettivamente aveva pensato che Edoardo fosse omosessuale, quindi ha aggiunto: “Pensavo che ti piacessero anche gli uomini. Perché dai troppa confidenza e fai pensare ad altro.

È come se io mi mettessi a baciare tutte le donne di questa casa”.

Le reazioni sui social

Nel frattempo non si sono fatte attendere le reazioni da parte degli utenti sui social, perlopiù critiche. C’è chi infine più genericamente ha fatto notare che Edoardo non ci ha fatto una bella figura. Ad ogni modo quanto avvenuto potrebbe essere visto come un ulteriore elemento che ci aiuta a capire in che modo il rapporto tra Edordo e Alberto è cambiato nell’ultimo periodo.