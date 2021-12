Alex Belli ha scritto una lettera per i concorrenti rimasti nella casa del Grande Fratello Vip. Un dettaglio ha scatenato le critiche da parte dei fan

Alex Belli ha scritto una lettera per i concorrenti rimasti nella casa del Grande Fratello Vip. Un dettaglio ha scatenato le critiche da parte dei fan.

GF Vip, la lettera di Alex Belli ai concorrenti: un dettaglio scatena le critiche

Alex Belli è stato squalificato dalla Casa del Grande Fratello Vip, ma ha voluto far recapitare un regalo e una lettera per i suoi compagni di avventura. Alcuni di loro hanno ricevuto una dedica speciale, che però non tutti hanno apprezzato. Soleil è rimasta un po’ infastidita dalle parole di Alex, come era prevedibile. Un dettaglio del suo messaggio ha scatenato la reazione critica dei fan della trasmissione.

GF Vip, la lettera di Alex Belli ai concorrenti: alcuni vip esclusi

Il dettaglio che ha scatenato la polemica riguarda la decisione di Alex Belli di escludere alcuni vip dalla sua lettera. Katia, Davide, Manuel, Sophie e Soleil hanno ricevuto delle bellissime dediche, ma altri vip sono stati esclusi. Tra questi, Miriana Trevisan, che ha spesso criticato il rapporto tra lui e Soleil. I fan non hanno apprezzato il gesto e si sono scagliati sia contro Alex che contro la produzione che, secondo loro, gli concede tutto.

Nelle precedenti edizioni, infatti, se un concorrente veniva squalificato non poteva tornare nello studio o nella casa e non poteva mandare messaggi.

GF Vip, la lettera di Alex Belli ai concorrenti: le sue parole

“Cari Grandi Fratelli e Sorelle, Nonostante io non sia fisicamente lì con voi il mio cuore e le mie energie sono in ogni angolo di quella Casa, e sappiate che mi mancate tanto. A te, Katia mia insegnante di rigore e di vita.

A te, David mio compagno di creatività e leggerezza. A te, Manuel mio consigliere con la forza di mille uomini. A Manila, con la tua forza alfa che regge la Casa. Alla piccola Sophie Happy Birthday e Happy Baby anche a te che compi gli anni nel mio stesso giorno. E in fine a te, Soleil, compagna di avventure e chimiche artistiche. A tutti voi che mi avete lasciato nel cuore il vostro amore. Buon Natale, da Alex” ha scritto Alex Belli.