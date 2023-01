GF Vip, la madre di Nikita contro la madre di Onestini: "Ha offeso tutte le donne"

Dopo le parole della mamma di Luca Onestini al GF Vip, anche la madre di Nikita Pelizon ha deciso di rompere il silenzio pubblicamente per prendere le difese di sua figlia.

Nikita Pelizon: la madre contro la mamma di Onestini

Sabrina, madre di Nikita Pelizon, in queste ore ha scritto un post fiume via social per prendere le difese di sua figlia, finita sotto accusa a causa di quanto affermato su di lei dalla signora Carla, madre di Luca Onestini (attuale concorrente del GF Vip 7 come Nikita).

“La Signora Carla, in diretta nazionale ed in prima serata, si è permessa di rivolgersi così a nostra figlia: “Ti saresti meritata un Antonino, che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”.

Tali parole, sono un’offesa per tutte le donne, non solo per Nikita”, ha tuonato la madre di Nikita, chiedendo al GF Vip di prendere immediati provvedimenti dopo quanto accaduto, e ancora:

“Siamo consapevoli che non esistono né figli ne genitori perfetti e questo teatrino mediatico, messo in atto dalla signora Carla, non rende onore né alla vostra trasmissione né alla tv in generale”.

In tanti via social si sono schierati dalla parte della madre di Nikita Pelizon e in difesa dell’influencer, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan del reality show non resta che attendere ulteriori sviluppi.

Durante la sua partecipazione al GF Vip, la madre di Onestini aveva tuonato contro Nikita: “Non hai credibilità. Sei una grande stratega, anche la cena è stata una strategia alla quale non ha creduto nessuno”. La madre del modello si scuserà con Nikita per le sue parole?