Gf Vip, la moglie di Montano contro Soleil: “Si sente una dea”

Olga Plachina, moglie di Aldo Montano, ha espresso la sua opinione su Alex Belli e Soleil Sorge.

La moglie di Aldo Montano, Olga Plachina, ha commentato quanto accaduto al GF Vip tra suo marito, Alex Belli e Soleil Sorge.

Olga Plachina: la confessione della moglie di Aldo Montano

Aldo Montano è uno dei concorrenti del GF Vip 6 e tra lui e Alex Belli e Soleil Sorge, a quanto pare, non corre buon sangue.

In particolare Montano ha avuto un’accesa lite con Alex Belli con cui, a suo dire per quieto vivere, ha in seguito accettato di fare la pace. Olga Plachina ha commentato quanto accaduto tra i due (e il comportamento di Manuel Bortuzzo) ospite a Casa Chi:

“Mah guarda, per me è una roba stranissima. Io vedo che Manuel è un ragazzo giovane ma molto intelligente, non lo so. Forse a lui fa comodo stare con Alex, ma tra di loro non vedo amicizia.

A me sembra che tutti vedano che persona è veramente Alex, è un attore con tutti lì dentro. Un po’ anche con sua moglie”, ha affermato la moglie di Aldo Montano.

Aldo Montano: la moglie contro Soleil

Fin dall’inizio della nuova edizione del GF Vip è stato evidente che non corresse buon sangue tra lo schermidore e l’influencer Soleil Sorge. Anche in questo caso Olga Plachina ha preso le difese di suo marito, e sull’influencer ha affermato:

“Forse è anche reale, si sente molto dea, è sempre lontano dalla terra, è sulla luna.

Sta prima in tutto. Non so se fa finta di essere molto forte e prepotente o è davvero così. Per ora non l’ho capito, se devo essere sincera”.

Aldo Montano: il caso Belli-Sorge

Nella casa del GF Vip Alex Belli si è avvicinato molto all’influencer Soleil Sorge e il rapporto tra i due ha scatenato l’ira della moglie del modello, Delia Duran. In molti tra i concorrenti – compreso Aldo Montano – hanno affermato di non capire se i due stessero recitando o se davvero tra loro stesse sbocciando un nuovo sentimento all’interno della casa.

Per il momento Alex Belli ha precisato di non cercare altro che una semplice amicizia da Soleil Sorge, che nel frattempo si è scagliata contro Delia Duran per le pesanti accuse rivolte contro di lei all’interno della casa del reality show. Come andrà a finire tra i due?