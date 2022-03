Gf Vip, le anticipazioni della puntata di giovedì 3 marzo

Antonio Medugno, Giucas Casella, Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni sono in nomination e sono attese due eliminazioni.

Si avvicina la finale del reality più seguito e chiacchierato di Canale 5. I fan sono in trepidante attesa di conoscere il vincitore della nuova edizione del Gf Vip. C’è chi fa il tifo per Soleil, che nei lunghi mesi a Cinecittà ha diviso il pubblico con il suo carattere sempre deciso e spigliato.

Altri preferiscono Davide, l’attore milanese che ha conquistato i telespettatori grazie alla sua gentilezza, la simpatia e l’umiltà che lo caratterizzano. Con la sua dolcezza, Lulù si è fatta conoscere al grande pubblico e si è già aggiudicato un posto sicuro in finale. Il suo arrivo ha fatto molto discutere, spezzando gli equilibri già fragili nati nella casa del Grande Fratello Vip: eppure è Delia la prima gieffina a essersi guadagnata un posto per la finalissima.

Tra i fan c’è chi ama Miriana, chi Sophie, chi Jessica e chi Manila. Ma in tanti sperano che sia Giucas il vincitore del reality. Intanto i fan sono curiosi di consocere le anticipazioni della puntata di giovedì 3 marzo: chi sarà eliminato e quali sorprese animeranno i concorrenti?

Gf Vip, le anticipazioni della puntata del 3 marzo

Giovedì 3 marzo, in prima serata su Canale 5, ci sarà la quarantaseiesima puntata con Grande Fratello Vip.

Antonio Medugno, Giucas Casella, Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni sono in nomination. Uno di loro dovrà abbandonare la casa, ma non solo.

Per la serata, infatti, è attesa una doppia eliminazione: un altro vippone sarà eliminato in seguito a un televoto flash. Attesa anche una sorpresa esclusiva per Manila Nazzaro, che farà emozionare e divertire i fan: per la serata, infatti, la gieffina incontrerà l’amica Valeria Graci.

Alessandro Basciano, l’ultimo eliminato del reality, farà il suo ingresso in studio e torna a farsi sentire Alex Belli, che anche in vacanza non perde tempo per attaccare Antonio Medugno, a sua detta troppo vicino alla moglie Delia.