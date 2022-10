GF Vip, lo sfogo di Attilio Romita sulle nomination nel post puntata: “Infastidito dalla stupidità delle persone”

Attilio Romita furioso per le nomination nel post puntata del GF Vip: lo sfogo del giornalista con alcuni concorrenti del reality show.

Il giornalista Attilio Romita si è duramente scagliato contro le nomination ricevute in puntata e contro le futili motivazioni addotte dai concorrenti del Grande Fratello Vip.

GF Vip, Attilio Romita sulle nomination: “Infastidito dalla stupidità delle persone”

Si è chiusa all’insegna delle tensioni tra i concorrenti l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di lunedì 17 ottobre.

Al termine delle nomination, al televoto è finito nuovamente Attilio Romita che non sembra aver gradito il comportamento dei coinquilini. Il giornalista non si sarebbe indispettito tanto per la nomination in sé ma per le motivazioni che sono state date dai vipponi, bollate come frivole e campate per aria.

Parlando con Cristina Quaranta, Romita ha detto: “Ma non me la prendo. Io sono infastidito dalla stupidità delle persone. Perché uno mi deve dire ‘senti, tu non ti lavi, puzzi e io ti nomino’.

Ma se tu mi dici ‘ti nomino perché le ciabatte fanno clap clap’, io ti mando a fan**lo da mo’ fino a quanto finirà il Grande Fratello. Perché mi avete rotto i cog***ni. Anche perché a me non interessa di partecipare, di vestirmi da fatina o da maga o farmi dire che fumo troppe sigarette…”.

Lo sfogo nel post puntata con Antonella Fiordelisi

Lo sfogo del giornalista è continuato, poi, con l’influencer ed ex schermitrice Antonella Fiordelisi. La ragazza, parlando con Romita, ha affermato facendo riferimento ai coinquilini: “La maggior parte sono stupidi”.

Le parole della giovane, tuttavia, hanno fatto infuriare ancora di più il suo interlocutore che ha sbottato: “E ho capito, ma questi li mettono tutti con l’immunità, tutti ogni volta… Appena vedono che uno sta a rischio ti danno l’immunità.

E noi ci dobbiamo scannare come due cretini”.