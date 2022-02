Dopo la diretta al GF Vip Delia Duran si è sfogata contro Soleil Sorge per il suo comportamento con Alex Belli.

Delia Duran si è scagliata contro Soleil Sorge dopo l’ultima diretta del GF Vip 6 e si è sfogata con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

Delia Duran contro Soleil Sorge

Dopo l’addio di Alex Belli al GF Vip sembra che le cose non siano cambiate tra Soleil Sorge e Delia Duran anzi, le due sarebbero tornate al punto di partenza.

Dopo la diretta in cui Belli ha lasciato per la seconda volta la casa, Delia si è sfogata con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan:

“Sono buona, ma non stupida. Ci sono modi e modi per dire le cose. Non va bene questo, non è coerente”, si è sfogata contro Soleil Sorge, e ancora: “Prima dice che era innamorata, poi che non era innamoramento (…) “L’hanno detto, chiarito. L’ha detto anche lui, c’è stato! Ho sorpassato anche il limite della sofferenza, a volte non si capisce il suo modo di essere.

Gira la frittata, dice una cosa poi ne dice un’altra”.

Soleil contro Alex Belli

Anche Soleil si è sfogata dopo l’addio di Alex Belli al programma e ha affermato di non volerlo salutare. “A me sembra che Alex sia venuto qua dentro non tanto per recuperare il suo matrimonio, ma per farmi esporre. Non mi va che sia passato che io lo amo. Non è così”, ha detto. Nelle ultime ore contro Alex e Delia si erano scagliate anche la zia e la madre di Soleil Sorge, che da casa continuano a fare il tifo per l’influencer.

“Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati”, ha scritto l’influencer della zia.