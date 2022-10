GF Vip, lo sfogo di Marco Bellavia: “Quanta cattiveria”

Marco Bellavia è tornato a scagliarsi contro il GF Vip e ha ricevuto un'ondata di solidarietà sui social.

Nelle ultime ore via socail Marco Bellavia, ex concorrente del GF Vip 7, si è lasciato andare all’ennesimo sfogo contro il reality show.

Marco Bellavia contro il GF Vip

Su Twitter Marco Bellavia ha ricevuto l’ennesima ondata di solidarietà dopo che, nelle scorse ore, è tornato a scagliarsi contro il GF Vip (e i suoi abitandi) scrivendo: “Comunque quanta cattiveria in questa casa del GF Vip…

Perché?”. Non è dato sapere al momento a cosa si riferisse di preciso l’ex concorrente, quel che è certo è che in tanti hanno concordato con lui e hanno anche affermato che quello attualmente in gara sarebbe “il peggior cast in assoluto” mai avuto dal reality show.

Marco Bellavia: il ritiro

Marco Bellavia si è ritirato dal GF Vip dopo aver avuto un crollo emotivo e dopo esser stato escluso dagli altri concorrenti che, a seguire, si sono scusati pubblicamente per il loro comportamento.

Nei prossimi giorni Bellavia ha promesso che tornerà al reality show per avere un faccia a faccia con loro e ha scritto una lunga lettera che è stata letta in diretta ai concorrenti del reality show.

“Voi lì tutti agghindati pronti per la serata di gala e io nel mio letto a leccarmi le ferite di giorni dolori che faccio fatica a dimenticare. Mi scorrevano davanti agli occhi i vostri volti e i vostri sorrisi.

Forse eravate già pronti e lo capisco a voltare pagina e a dimenticare perché in televisione succede spesso così. Tutto si consuma in fretta, si cambia registro come niente. Però non è andata così. Mano a mano che i minuti passano e Alfonso continuava il suo racconto i vostri volti sono cambiati. Si sono materializzarti i casi di Ginevra e Ciacci. Per la prima volta sono state usate parole pesanti come branco, bullismo”, era scritto nel messaggio scritto da Marco Bellavia ai concorrenti del programma tv.