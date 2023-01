Luca Onestini e Oriana si sono avvicinati moltissimo, ma il concorrente ha già fatto piangere anche lei in un momento in cui erano insieme

Luca Onestini si è avvicinato molto ad Oriana Marzoli.

I due si conoscevano già prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente sembra aver già fatto piangere anche lei.

GF Vip, Luca Onestini ha fatto piangere anche Oriana

Luca Onestini è uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip, insieme ad Oriana Marzoli. Tra quest’ultima e Giaele De Donà è scoppiata anche una lite a causa di Onestini. “Adesso ero sul van con addosso la giacca e continua… ad un certo punto mi sono pure inca***ta e le ho detto ‘scusa ma sei seria? Ho la giacca di Luca e ti crei problemi? Sono una tua amica!’.

Poi ha iniziato con la maglia, era come se lei non volesse che tenessi la tua maglia! Lei si è alzata ed è venuta da te! Ad un certo punto le ho detto ‘Oriana sei pesante, basta! Mi stai rompendo il ca**o’. Se abbiamo discusso? No, mi ha fatto girare le pall* sta cosa perché l’ho trovata ridicola” ha dichiarato De Donà. A quel punto la Marzoli è andata a parlare direttamente con Luca Onestini.

Le lacrime di Oriana Marzoli

“Perché hai detto ‘entro da single ed esco da single’? Perché non ti lasci andare?” ha chiesto la Marzoli ad Onestini. “A trent’anni non ho bisogno di buttarmi in storielle che non mi lasciano niente. Una storia o mi travolge o niente” ha risposto Luca. “Se tu pensi che io mi freni qui dentro sbagli. Dipende dalle persone, non è la telecamera che mi frena, è la persona che lo fa. Viviamoci, non ci complichiamo la vita” ha aggiunto.

Luca Onestini era un concorrente di Secret Story, reality show di cui Oriana Marzoli era opinionista. I due si conoscevano già e c’è chi pensa che sia tutta una strategia. Oriana è tornata a sfogarsi con Luca affermando di non aver imparato nulla riguardo gli uomini, nonostante gli errori, e ha lamentato il fatto che Onestini le abbia regalato un braccialetto facendo intendere che stesse nascendo un sentimento, che lui ha smentito.