GF Vip, Lulù Selassiè infuriata: “A Manuel non hanno fatto fare Romeo perché è sulla sedia a rotelle”

Al Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè è andata su tutte le furie quando ha scoperto che Manuel Bortuzzo non ha potuto interpretare Romeo nella recita organizzata all’interno della Casa più spiata d’Italia in quanto si trova sulla sedia a rotelle.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, si è verificato un nuovo spiacevole episodio che ha coinvolto Manuel Bortuzzo. Al nuotatore, infatti, non è stato permesso di interpretare Romeo nella serata lirica organizzata martedì 18 gennaio in quanto sulla sedia a rotelle e, per questo, “brutto da vedere”.

L’osservazione fatta sulla condizione in sedia a rotelle di Manuel Bortuzzo è stata ascoltata da Lulù Selassiè che si è infuriata e ha riferito l’accaduto al fidanzato.

Dopo aver appreso quanto accaduto, tuttavia, il nuotatore ha invitato la ragazza a calmarsi e a non prendersela per quanto detto.

GF Vip, Lulù Selassiè infuriata: “Non voglio fare la serata lirica”

Prima dello sfogo con il fidanzato, la principessa si era infuriata con i coinquilini e si era categoricamente rifiutata di partecipare alla rappresentazione. A Davide Silvestri e Giucas Casella che la invitavano a prendere parte alla serata lirica, infatti, ha risposto: “Non lo voglio fare”.

Quando Valeria Marini le ha chiesto spiegazioni, poi, Lulù Selassiè ha dichiarato: “Devo fare la cosa che Manuel è mio padre? Siamo noi l’unica coppia vera e innamorata qui dentro. Non mi va. Poi devo mettermi questo abito pieno di polvere? Non mi va, mi sento male – e ha aggiunto –. Non mi va di farlo. Non mi piace che comunque io e Manuel che siamo la vera coppia del Grande Fratello Vip dobbiamo fare la parte che lui è mio padre e Sophie e Ale fanno Romeo e Giulietta”.

GF Vip, Lulù Selassiè infuriata per Manuel: Jessica si assume la responsabilità dell’accaduto

In seguito alla sfuriata, poi, Lulù Selassiè ha deciso di raccontare a Manuel Bortuzzo il motivo per il quale aveva reagito in quel modo, facendo riferimento al fatto che non avrebbero potuto interpretare Romeo e Giulietta e rivelando: “Sai cosa mi hanno detto? Che non è bello da vedere perché tu sei in sedia a rotelle. Mi viene da piangere”.

Dopo aver parlato con il fidanzato, la principessa si è rivolta alla sorella Jessica nel tentativo di scoprire chi avesse pronunciato una simile osservazione. La ragazza, allora, si sarebbe assunta ogni responsabilità per lo spiacevole episodio, ricevendo dalla sorella il seguente commento: “Sei stupida allora”.

Secondo quanto riferito da alcuni utenti di Twitter e le indiscrezioni riportate da BlogTivvu, però, pare che la constatazione relativa alla condizione del nuotatore sia stata espressa da Katia Ricciarelli e Davide Silvestri. sembrerebbe, quindi, che la principessa Jessica Selassiè abbia deciso di assumersi la colpa di quanto accaduto per evitare di far esplodere una nuova lite all’interno della Casa.