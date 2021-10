Gf Vip, Lulù Selassiè vomita in bagno? I fan preoccupati chiedono che esca dalla casa

La principessa etiope non sta bene? Prima di andare a dormire si è chiusa in bagno e dai rumori pare abbia vomitato. I fan sono preoccupati.

Nella casa più spiata d’Italia si è fatta conoscere per la sua personalità spesso accesa e infuocata, sebbene non abbia nascosto neppure i momenti di dolcezza, le fragilità e l’animo sensibile. È finita persino nel mirino delle critiche per il suo attaccamento talvolta morboso nei confronti di Manuel Bortuzzo, verso il quale sembra avere una vera cotta.

L’interesse non sembra pienamente corrisposto, come confidato con chiarezza dallo stesso Manuel, e neppure i suoi amici sembrano entuasiati del loro avvicinamento. Lei però non ci sta e spera nel lieto fine. Intanto però Lulù Selassiè fa preoccupare i suoi fan: la principessa etiope, infatti, pare abbia vomitato prima di andare a dormire e non sarebbe la prima volta che succede. Tuttavia, per il momento, non si hanno conferme: la prossima puntata del Grande Fratello Vip potrebbe essere rivelatrice.

Gf Vip, Lulù vomita in bagno?

Prima di andare a dormire è andata in bagno e per qualche minuto è rimasta chiusa al suo interno. Poi si sono sentiti dei rumori e così i fan hanno iniziato a insospettirsi.

Dal rumore proveniente dal bagno, infatti, è sembrato che Lulù stesse vomitando, sebbene poi non sia arrivata alcuna conferma.

Tuttavia, pare non fosse la prima volta.

Se davvero Lulù fosse andata più volte in bagno a vomitare, le preoccupazioni dei fan sarebbero confermate. In molti intanto chiedono che la gieffina esca dalla casa del Gf Vip, affinché possa riprendersi qualora non si sentisse bene. Il timore è che la giovane concorrente soffra di un disturbo alimentare.

“Ma veramente? Qui la cosa si fa seria, ma che ha?”, scrive un utente riferendosi al malessere che pare abbia colpito Lulù.

Altri lanciano un appello e su Twitter scrivono: “Lulù mangia e vomita spesso. Bisogna farla uscire dalla casa. Fatela uscire che con la salute non si scherza”. E ancora: “Possibile che noi sentiamo chiaramente Lulù che vomita i bagno e gli autori no?! Possibile tenere dentro una ragazza che ha seri problemi?! Per me siete delle brutte persone”.