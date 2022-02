Gf Vip, Nathaly Caldonazzo a rischio squalifica? La frase su Jessica

Nathaly Caldonazzo ha scatenato una bufera per una frase pronunciata sul conto di Jessica Selassié.

Nella casa del Grande Fratello Vip Nathaly Caldonazzo ha sollevato una bufera per una frase da lei pronunciata a proposito di Jessica Selassié.

Nathaly Caldonazzo: la frase incriminata

Tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié non corre buon sangue nella casa del GF Vip e più volte la famosa showgirl si è scagliata contro la principessa etiope.

Una delle ultime frasi da lei pronunciate nella casa del reality show rischierebbe però di mettere a serio rischio il proseguimento della sua avventura nella Casa: in tanti infatti sui social hanno chiesto che vengano presi provvedimenti immediati nei suoi confronti.

Riferendosi a Jessica Selassié, Nathaly Caldonazzo avrebbe infatti detto: “Il cibo lo ruba Jessica, d’altronde è un vizio di famiglia”. Con la sua affermazione la showgirl si sarebbe riferita a Giulio Bissiri (all’anagrafe Aklile Berhan Makonnen Hailé) il padre della principessa etiope che sarebbe finito in carcere per furto.

Nathaly Caldonazzo: gli altri concorrenti

Mentre sui social si è scatenata contro di lei una valanga d’insulti, Nathaly Caldonazzo ha cercato di “giustificarsi” parlando con gli altri concorrenti.

“Ragazzi ma ieri come ho sbroccato? Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto. Ma si vedrà? Mi spiace ma non c’ho visto più e ho esagerato. Ieri ho trasceso veramente di brutto. Che caduta di stile.

Quando sbrocco succede così, spero non si vedrà. Ora ci stavo pensando mio Dio. No spero di no, che non lo trasmettano. Ti parte l’embolo ogni tanto pure a te? Perché a me quello è successo”, ha detto la showgirl, che però non è riuscita a placare le polemiche.