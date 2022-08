GF Vip, nel cast tre vipponi over 60: di chi si tratta

Saranno ben 3 i concorrenti over 60 del GF Vip 7. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere.

Secondo indiscrezioni oltre alla contessa De Blanck saranno ben 3 i concorrenti over 60 che varcheranno la soglia della porta rossa del GF Vip il prossimo 19 settembre.

GF Vip: i tre concorrenti over 60

Secondo rumor diventati sempre più insistenti i tre concorrenti over 60 che varcheranno la soglia del GF Vip 7 il prossimo 19 settembre saranno Gegia, Charlie Gnocchi e Wilma Goich.

In tanti tra i fan del programma sono in trepidante attesa di saperne di più e al momento sulla partecipazione dei tre non vi sono ancora conferme. Nei giorni scorsi anche la contessa Patrizia De Blanck aveva fatto sapere di un suo ritorno all’interno del programma, a cui sembra che prenderà parte insieme all’amico influencer Lorenzo Castelluccio.

I concorrenti confermati

Per il momento sembra che l’unico concorrente confermato sia Giovanni Ciacci, che sarebbe stato fortemente voluto da Alfonso Signorini proprio per prendere parte al reality show.

Oltre a lui vi sarebbe anche Antonino Spinalbese (alcuni indizi pubblicati da Signorini sui social sembrano confermare la sua presenza all’interno del reality show). La settima edizione del GF Vip potrebbe essere la più lunga in assoluto e per questo è probabile che molti volti vip si alterneranno all’interno del programma.