GF Vip, Oriana affronta Onestini: "Un amico non ti mette in difficoltà"

Il GF Vip si avvicina alla finale, ma alcune discussioni continuano ad animare la Casa. Una di queste ha visto Oriana Marzoli affrontare l’amico Luca Onestini.

Attimi di tensione al GF Vip a causa del gioco obbligo o verità. Luca Onestini, rivolgendosi all’amica Oriana Marzoli, ha chiesto: “Vinci il GF o scegli Daniele? Quello che scegli accadrà“. La prima finalista del reality più spiato d’Italia ha replicato: “A tutti piacerebbe vincere, ma voglio tutti e due davvero. Non mi piace questa cosa che hai fatto“. Oriana, delusa da Luca, ha aspettato la fine del gioco per affrontarlo.

Dopo il gioco, Oriana è scoppiata a piangere e ha sottolineato che “un amico non ti mette in difficoltà“. La Marzoli crede che Onestini abbia giocato con la sua situazione, ben sapendo che il suo rapporto con Daniele Dal Moro è appeso ad un filo. Rivolgendosi a a Luca ha esclamato:

Onestini, spiazzato dall’amica, ha replicato:

A questo punto, Oriana ha vuotato il sacco:

“Invece sì. Come se io avessi dato l’obbligo a Nikita a baciarti, tu mi hai messo in difficoltà. Non è carino quello che hai fatto. (…) Sai perfettamente quanto ci tengo a questa persona (Daniele, ndr), quindi paragonarmi due cose che voglio veramente non mi piace, in una situazione che non so se c’è o non c’è, per me è una situazione delicata”.