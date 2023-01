GF Vip, Oriana e Onestini si conoscevano già: c'entra un reality spagnolo

Oriana Marzoli e Luca Onestini sono entrambi concorrenti del GF Vip 7, ma si erano già conosciuti prima.

I due hanno avuto modo di conoscersi ‘a distanza’ durante un reality spagnolo.

GF Vip: Oriana e Onestini si conoscevano già

Entrati al GF Vip in ritardo rispetto ai concorrenti della prima guardia, Oriana Marzoli e Luca Onestini sono apparsi affiatati fin dal primo momento. Nulla di strano, se non fosse che i due non hanno mai detto di essersi già conosciuti in un reality spagnolo. I dettagli sono spuntati nelle ultime ore, grazie ad una ricostruzione interessante di Novella 2000.

Oriana e Onestini a Secret Story

Sul settimanale si legge:

“Oggi sono entrambi concorrenti del GF Vip 7, ma in passato Oriana Marzoli e Luca Onestini si sono conosciuti in un altro programma. Andando più nel dettaglio, si tratta di un reality spagnolo chiamato Secret Story (un format di origine francese). In pratica un gruppo di persone vengono chiuse dentro una casa con le telecamere (tipo Grande Fratello) e ognuna ha un segreto. I concorrenti devono mantenere queste segreto e allo stesso tempo scoprire quello degli altri”.

Ai tempi del reality spagnolo, Onetini era concorrente, mentre Oriana opinionista. Tra l’altro, Luca ha trionfato, riuscendo a mantenere il suo segreto fino alla fine del programma.

Cosa pensava Oriana di Luca?

Nei panni di opinionista di Secret Story, Oriana si è ritrovata più volte a commentare il percorso di Onestini. In una occasione, la Marzoli ha paragonato Luca all’ex fidanzato Ivan Gonzalez. Parlando dell’interesse di Cristina Porta per lui dichiarò: “Sono convinta che a Cristina piaccia davvero Luca, voglio dire, lei ha mandato dei messaggi al mio ex Ivan quando stavamo insieme. Ivan e Luca si somigliano, sono entrambi belli, alti e muscolosi.

Se a Cristina piaceva Ivan, sono sicura che gli piaccia anche Luca“.