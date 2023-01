GF Vip, Oriana e Onestini rompono un bicchiere: interviene la regia

GF Vip, Oriana Marzoli e Luca Onestini rompono un bicchiere: interviene la regia, che li chiama in confessionale.

Oriana Marzoli e Luca Onestini sono dei grandi burloni, ma spesso i loro scherzi superano il limite.

Nelle ultime ore, hanno rotto un bicchiere e hanno costretto la regia ad intervenire.

GF Vip: Oriana e Onestini rompono un bicchiere

Giochi pericolosi al GF Vip tra Oriana Marzoli e Luca Onestini. I due Vipponi hanno iniziato una battaglia d’acqua a suon di bicchieri di vetro. La guerra è andata avanti per parecchio tempo, davanti ai concorrenti che li guardavano allibiti. Ad un certo punto, finiti in camera da letto, Luca e Oriana hanno rotto un flute.

La regia del GF Vip si è vista costretta ad intervenire.

Oriana e Luca chiamati in confessionale

Davanti a Sarah Altobello e Nikita Pelizon, Oriana e Luca hanno rotto un bicchiere di vetro. Invece che pulire la moquette alla perfezione, considerando che quasi tutti camminano a piedi nudi in camera, hanno continuato la battaglia, spostandosi in salone. Qui sono stati chiamati in confessionale dalla regia.

Oriana e Luca dopo il confessionale

Usciti dal confessionale, Oriana e Luca hanno ammesso che la regia non li ha richiamati, ma si è limitata a dire loro che il siparietto è stato parecchio divertente. Questa versione, però, non regge. Non a caso, si sono messi subito a raccogliere i vetri rotti.