GF Vip, Oriana pronuncia una frase pesante su Nikita: Tavassi si dissocia

Una nuova bufera ha investito Oriana Marzoli al GF Vip.

La concorrente venezuelana, parlando di Nikita Pelizon, si è lasciata scappare una frase pesante. Edoardo Tavassi, che l’ha ascoltata forte e chiaro, si è immediatamente dissociato.

GF Vip: Oriana pronuncia una frase pesante su Nikita

Oriana Marzoli è una protagonista indiscussa del GF Vip, ma nelle ultime ore ha pronunciato una frase che potrebbe farle perdere un po’ di consensi. La bella venezuelana, parlando di Nikita Pelizon, ha iniziato a imitarla e poi si è lasciata scappare qualche parolina di troppo.

La frase di Oriana su Nikita

Oriana, parlando con alcuni compagni del GF Vip, ha fatto l’imitazione di Nikita e ha dichiarato:

“‘Perché ti sei allontanato da me Luca… Non capisco niente…’ Sì, perché lei prova a parlare come se fosse un film porno“.

La Marzoli ha imitato Nikita, prendendola in giro per la cotta che s’è presa per Onestini.

Edoardo Tavassi si dissocia da Oriana

Edoardo Tavassi, presente nel momento in cui Oriana si è lasciata scappare la frase su Nikita, ha esclamato: “No, mi dissocio“. Il Vippone, consapevole del caos che l’imitazione della Marzoli potrebbe provocare, ha messo subito le mani avanti, provando a tirarsi fuori da una situazione scomoda.