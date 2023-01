Ennesima lite nella Casa del GF Vip.

Wilma Goich si è scagliata contro Oriana Marzoli davanti a Daniele Dal Moro. Strano ma vero, il motivo del contendere non è l’ex tronista di Uomini e Donne.

GF Vip: Wilma litiga con Oriana davanti a Daniele

Nelle scorse ore, al GF Vip si è scatenata una lite all’insegna del trash. Protagoniste dello scontro Wilma Goich e Oriana Marzoli, che hanno regalato ai fan uno spettacolo degno di nota. Le due, entrambe interessate a Daniele Dal Moro, non hanno discusso per il coinquilino, ma per una bottiglia di vino.

Le accuse di Wilma a Oriana

Wilma ha attaccato Oriana accusandola di essersi scolata l’ultima bottiglia di vino rimasta, ignorando gli altri concorrenti. La Marzoli, che è solita rubare qualsiasi alcolico entri in Casa, si è subito difesa, dicendo di essersi riempita soltanto mezzo bicchiere. Daniele, preoccupato per la Goich, ha provato a calmarla, consigliandole di andare in confessionale per chiedere un’altra bottiglia. Niente da fare, la cantante non ha mollato il campo e ha continuato ad inveire contro la bella venezuelana.

Wilma contro Oriana: interviene Davide

A questo punto, Davide Donadei si è intromesso nella lite per sostenere Wilma. Il ragazzo ha sottolineato che la Marzoli ha sbagliato perché avrebbe dovuto offrire il vino alla Goich, visto che è la più anziana della Casa. In tutto ciò, Oriana ha contunuato a sostenere la sua tesi.