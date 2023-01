GF Vip, Wilma ancora gelosa di Daniele: duro sfogo contro Dana e Oriana

Wilma Goich continua ad essere gelosa di Daniele Dal Moro.

La concorrente del GF Vip si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro Dana Saber e Oriana Marzoli.

Anche se Daniele Dal Moro è stato estremamente chiaro, Wilma Goich continua ad essere gelosa di lui. La cantante, dopo aver attaccato tutte le donne del GF Vip che si sono avvicinate a lui, si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Milena Miconi. La Vippona ha sottolineato che, da oggi in poi, tra lei e Daniele ci sarà solo amicizia.

La domanda sorge spontanea: quando c’è stato dell’altro?

Wilma ha iniziato il suo sfogo scagliandosi contro Dana Saber. Ha dichiarato:

“Questa mi ha detto che io sono un’infiltrata del GF. Lei mi ha affrontato dicendo ‘tu mi dici così perché sei innamorata di Daniele!’. Ma come si permette? Io ho una bellissima amicizia speciale con Daniele. Se io e lui fossimo stati innamorati ci saremmo dichiarati. Poi mi ha detto ‘ogni volta che succede qualcosa tu sei dietro, quindi tu sei stata messa qui dal GF per controllarci’. Io sono uscita e rientrata per il biglietto, mica perché mi hanno fatta rientrare loro. Io ce l’ho con lei per quello che ha fatto con Daniele. Ma perché non ha avuto un comportamento dignitoso. Lei voleva dormire in piscina. Continuava a dire ‘non ci dormo in quella camera’. Così Dani le ha detto ‘se vuoi dormi con me allora’. Lei ha subito accettato e poi si è fatta trovare a letto senza vestiti. Ti prego, ma che comportamento brutto è?”.