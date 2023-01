GF Vip, Dana si spoglia nel letto di Daniele: la reazione di lui

Caos tra i fan del GF Vip per un fattaccio avvenuto in piena notte.

Dana Saber, che in un primo momento aveva deciso di dormire in piscina, si è trasferita nel letto di Daniele Dal Moro e si è completamente spogliata, fregandosene del coinquilino al suo fianco.

GF Vip: Dana si spoglia nel letto di Daniele

Dopo l’ennesima lite con alcuni compagni del GF Vip, Dana Saber ha preso la sua valigia e un cuscino e si è trasferita a dormire in piscina. Alcuni Vipponi hanno ignorato la scena, mentre altri si sono detti dispiaciuti per lei.

Daniele Dal Moro è apparso quello più colpito dalla decisione della compagna, tanto che, prima di andare a letto, l’ha raggiunta per chiederle di dormire con lui. Dana ha accettato e Daniele l’ha portata in braccio fino alla camera. Di certo, Dal Moro non si aspettava di vederla denudarsi nel suo letto.

Donnamaria e Antonella sconvolti

Daniele e Dana si sono messi a letto insieme. Dopo un po’, come hanno documentato alla perfezione le telecamere del GF Vip, la Saber ha iniziato a spogliarsi, rimanendo in mutande.

“Ma sei nuda?“, ha chiesto Edoardo Donnamaria rendendosi conto della scena. A lui ha fatto eco Antonella Fiordelisi: “Sei nuda?“. Dana ha replicato: “No, solo sopra perché ho il maglione troppo pesante“.

La reazione di Daniele Dal Moro

Alla fine della fiera, Dana ha dormito in mutande perché aveva troppo caldo. In tutto ciò, come ha reagito Daniele? Dal Moro, per nulla infastidito, si è fatto una grande risata. Nonostante ciò, i fan del GF Vip non hanno gradito l’ennesima “provocazione” della Saba e hanno sottolineato che se l’avesse fatto un’altra concorrente sarebbe scoppiato il putiferio.