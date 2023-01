GF Vip, lite tra Dana e Giaele: Oriana viene spintonata

Neanche il giorno dell’Epifania i concorrenti del GF Vip hanno lasciato liti e tensioni fuori dalla Casa.

E’ scoppiata una lite furibonda tra Dana Saber e Giaele De Donà e Oriana Marzoli è stata spintonata.

GF Vip: lite tra Dana e Giaele

Da quando è diventata concorrente del GF Vip, Dana Saber ha litigato con quasi tutti i compagni d’avventura. La Vippona ha un caratterino tutto pepe e sembra stata istruita per mettere zizzania nella Casa. Nelle ultime ore, Dana si è scagliata contro Giaele De Donà a causa di una apparente gelosia che nutre nei confronti di Andrea Maestrelli.

Il tutto è nato per un piatto di pasta che la Saber avrebbe rubato ad Edoardo Donnamaria. Quando Giaele le ha fatto notare di essere stata una grande maleducata, Dana ha dato il via al suo show.

Lo show di Dana Saber

Dana, urlando come se non ci fosse un domani, ha iniziato ad offendere Giaele:

“Sei una morta di fame ti attacchi a un piatto di pasta! Sei una senza personalità, io a una come te qua fuori neanche parlerei perché non hai personalità. Coniglio. Faccia da coniglio. Continua a fare il coniglietto! Prendi l’insalata e basta! Cosa ne sai cosa ho fatto con la pasta e cosa ho detto ad Edoardo. Non eri impegnata a limonare Andrea? Continua a fare la lecchina di Oriana!”.

La De Donà non ha incassato in silenzio e ha tirato fuori la sua gelosia nei confornti di Andrea. Ha replicato:

“Se stai rosicando perché al gioco della bottiglia ho baciato Andrea non è colpa mia! Scusa eh se non sei uscita te! Ma stai ancora rosicando? Ma davvero? Al gioco della bottiglia ti sei alzata e te ne sei andata perché non uscivi mai te, poverina, stai ancora parlando”.

GF Vip: Dana spintona Oriana

La discussione tra Dana e Giaele è andata avanti per un bel po’, tanto che dalla cucina si sono spostati in cortiletto.

Quando la Saber ha ritenuto conclusa la lite, si è alzata per andarsene e ha spintonato Oriana Marzoli, che si trovava in piedi vicino alla porta. Notando la scena, la De Donà ha esclamato: “Le mani addosso non si mettono!“. La bella venezuelana, dal canto suo, ha urlato: “Ma che c***o fai?“. Antonella Fiordelisi non ha potuto fare a meno di intromettersi in difesa di Dana, attaccando Oriana: “Oh, però non si spostava“.