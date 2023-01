GF Vip, lo sfogo di Daniele dopo la notte con Oriana: "Io non dormo con le mie amiche"

Daniele Dal Moro si è sfogato contro Oriana Marzoli al GF Vip affermando di non considerarla solamente come un'amica.

Daniele Dal Moro si è sfogato con Oriana Marzoli al GF Vip dopo la notte da loro trascorsa insieme e il loro presunto bacio.

Daniele Dal Moro: lo sfogo contro Oriana

Dopo la notte trascorsa insieme a Oriana al GF Vip, Daniele Dal Moro si è sfogato per il comportamento equivoco dell’influencer che, con gli altri concorrenti, sostiene di considerarlo solamente un amico. “Non voglio passare per una che gioca con le persone, non è che ci sto provando con lui o Luca. E’ più easy di come sembra. Con Luca zero, siamo amici”, ha affermato Oriana, mentre Daniele ha replicato affermando:

“Io non sono tuo amico.

Con le mie amiche non ci dormo insieme. Comunque a me non importa quello che tu fai. Sappi che questo è un consiglio da amico, se non ti piace quella roba lì finiscila”. In tanti si chiedono quali sviluppi avrà la relazione tra i due e nel frattempo Oriana ha fatto notare a Daniele che lui avrebbe dormito con Dana e Ginevra e che non per questo lei glielo avrebbe fatto pesare.

Confidandosi con Sarah Altobello, Oriana avebbe anche ammesso di avere una preferenza tra Luca e Daniele, e in tanti sono curiosi di sapere quale sarà la verità in merito alla vicenda.

Intanto al GF Vip si attende il ritorno di Antonino Spinalbese e i fan del reality show sono curiosi di sapere se l’hair stylist si esprimerà in merito a quanto accaduto tra Daniele e Oriana in sua assenza.