GF Vip, Oriana e Daniele sotto le coperte: l'audio è chiaro

Appena le luci della diretta del GF Vip si sono spente, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono appartati per un chiarimento.

La pace è scattata sotto le lenzuola: l’audio non lascia spazio a dubbi.

GF Vip: Oriana e Daniele sotto le coperte

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Daniele Dal Moro ha dato l’ennesimo due di picche ad Oriana Marzoli. Dopo la diretta, però, ha fatto dietrofront. Si è avvicinato alla bella venezuelana e ha ammesso: “Io so che dentro sei una bella persona. Se tu ti mostri per la persona bella che io credo tu sia, alle persone piaci di più, non di meno.

Devi credere a quello che ti dico adesso. (…) Ok allora stiamo così abbracciati, ora ti do un morso“. A questo punto, Oriana e Daniele si sono messi a letto e si sono fatti un po’ di coccole.

I dubbi di Daniele su Oriana

La Marzoli, abbracciando Daniele, si è lasciata andare: “Tu lo sai che io ci tengo. (…) E tu mi adori, lo so e lo sento, si lo percepisco, lo sento, certo che lo sento“.

I due si sono scambiati baci innocenti, poi si sono spostati in veranda per proseguire il discorso. A questo punto, Dal Moro ha espresso tutti i suoi dubbi:

“Mi devi spiegare perché tu a Nicole dici delle cose e a me delle altre. A lei hai detto che non ti piaccio. Tu devi essere chiara con lei e no non lo sei! Tu lo sai che io dico la verità anche quando mi torna contro e questo è palese. Tu vieni da me e mi dici che ti vorresti avvicinare a me, ma che hai paura di ferire Nicole. Che poi tra me e te c’è del feeling e si vede e quindi è impossibile che Nicole non l’abbia capito. Io poi non sono uno che fa così con tutte. Tu impara però ad essere più chiara e sincera”.

Oriana e Daniele si sono baciati

Tornati in camera da letto, Oriana e Daniele si sono messi sotto le coperte ed è scattato il bacio. Il video del momento, diventato virale in un lampo, non lascia spazio a dubbi: la Marzoli e Dal Moro si sono lasciati andare ad un limone in piena regola.