GF Vip, Oriana svela chi è l'uomo del suo cuore e offende Fedez e Salmo

Oriana Marzoli, anche se è entrata al GF Vip in ritardo rispetto agli altri, è diventata una dei personaggi che crea maggiori dinamiche.

Nelle ultime ore ha svelato chi è l’uomo del suo cuore e ha anche offeso Fedez e Salmo.

Dopo aver vissuto una passione lampo con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli ha rivolto le sue attenzioni a Daniele Del Moro e Luca Onestini. Sembrava interessata ad entrambi, poi si è detta maggiormente attratta dal bel romagnolo. Infine è tornata tra le braccia del veneto.

Insomma, la venezuelana ha gli ormoni ballerini. Non a caso, nelle ultime ore ha confessato chi è davvero l’uomo che ha nel cuore e non è un concorrente del GF Vip.

“E dimmi un po’, chi è che ha davvero il cuore di Oriana Marzoli?“, le ha chiesto Davide Donadei. La Vippona, senza peli sulla lingua, ha replicato:

“Chi è che ha rubato il mio cuore? Nessuno, in questa casa del cavolo proprio nessuno. Sai chi è l’unico? Il mio ex, ha ancora il mio cuore. Però vado avanti, poi faccio finta che mi interessa qualcuno qui dentro, ma non mi interessa nessuno. Anzi, non è che faccio finta, c’è uno che mi piace, ma non voglio”.