Anche se è entrata al GF Vip da poco, Oriana Marzoli ha già attirato l’attenzione su di sé.

Non solo da parte dei telespettatori e dei concorrenti, ma anche dalla produzione. Lo staff di Alfonso Signorini, a causa dei suoi abiti cortissimi, è stato costretto alla censura.

GF Vip, Oriana con abiti cortissimi: scatta la censura

Senza ombra di dubbio, Oriana Marzoli è la concorrente ideale del GF Vip. Senza peli sulla lingua, provocante e adatta per infinite dinamiche: chi meglio di lei per creare materiale per la puntata? Eppure, lo staff di Alfonso Signorini ha il suo bel da fare anche per tenere a freno il suo animo caliente.

A quanto pare, la Vippona ha portato con sé una valigia di abiti cortissimi, molti dei quali inadatti per la diretta h24. E’ per questo che la produzione del GF Vip è stata costretta alla censura.

GF Vip: la produzione richiama Oriana

Da quando è entrata al GF Vip, Oriana ha mostrato il suo corpo sia ai compagni d’avventura che ai telespettatori. La Marzoli non ha filtri, ma in alcuni casi è apparsa fin troppo appariscente.

Nelle ultime ore, si è addirittura lasciata andare ad un ballo sensuale sul tavolo da biliardo e i fan sono rimasti senza parole. Il lato B della Vippona non ha più segreti ed è per questo che la produzione del GF Vip si è vista costretta alla censura. Non solo, Oriana è stata anche richiamata all’ordine dallo staff.

GF Vip: Oriana allontanata da Antonino

Oltre al richiamo delle produzione, Oriana ha dovuto fare i conti con un altro colpo basso.

Antonino Spinalbese l’ha allontanata e ha chiuso tutti i rapporti con lei. L’ex di Belen, dopo essersi abbandonato alla passione sotto le coperte, ha capito che non è la donna che vuole avere al suo fianco.