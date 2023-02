GF Vip, papà di Antonella soddisfatto: l'ex Benincasa non entra (RUMOR)

GF Vip: il caos è scoppiato in seguito all'annuncio dell'ingresso nella casa di Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi.

Gianluca Benincasa forse non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip: il papà della sua ex Antonella Fiordelisi sarebbe soddisfatto.

I recenti rumor relativi a un possibile ingresso nella casa da parte del 30enne avevano scatenato diverse polemiche. La famiglia della Fiordelisi ha accusato Gianluca di stalking, tanto che lo avrebbe querelato, ma lui si è difeso su Instagram affermando che nulla di tutto ciò sia vero. Pare che il padre di Antonella abbia fatto di tutto per impedire la partecipazione di Benincasa al GF Vip e che ci sia infine riuscito.

GF Vip: saltato l’ingresso di Gianluca Benincasa?

Come informa Gossipetv.com, Gianluca sarebbe dovuto essere uno degli ospiti speciali di Alfonso Signorini: tutti ex fidanzati in procinto di varcare la soglia del GF Vip. Si può ipotizzare che il Benincasa fosse un ospite scomodo per la famiglia di Antonella, che avrebbe fatto di tutto per impedirgli la partecipazione. É possibile che nelle prossime ore ci saranno ulteriori chiarimenti sulla faccenda.

Il papà di Antonella ha davvero avuto un ruolo in tutto ciò?

Al momento non dato sapere con certezza se il padre di Antonella Fiordelisi abbia avuto realmente un ruolo nell’impedire l’ingresso di Gianluca nella casa di Cinecittà. Alcune voci di corridoio però hanno parlato di una battaglia tra l’uomo contro gli autori del reality per far sì che il ragazzo rimanesse fuori.

La difesa dell’ex della Fiordelisi su Instagram

In un video su Instagram, Gianluca si è difeso dalle accuse di stalking a suo carico con tali dichiarazioni: “Tutte queste accuse che mi hanno fatto come stalker, chissà chi sono, chissà cosa ho fatto.

Non è vero niente ovviamente. Sono rimasto proprio deluso perché mi sono trovato in una situazione bruttissima in cui la mia ragazza, la ragazza che stava con me prima di entrare al Grande Fratello, mi ha tradito in diretta. Il padre e la madre lo sapevano”.