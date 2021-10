Gf Vip, Samy Youssef contro le due opinioniste: “Hanno difeso chi mi aveva offeso”

Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip, il modello di Moschino critica Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: cos'è successo.

Il televoto non gli ha dato scampo: così Samy Youssef nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip è stato costretto ad abbandonare per sempre la casa di Cinecittà. Una volta finita la sua esperienza al reality, il modello famoso grazie alle passerelle di Moschino si è scagliato contro le due opinioniste: cos’è successo?

Gf Vip, Samy Youssef contro le due opinioniste

“Smettetela di urlare come delle scimmie”, aveva detto Soleil rivolta a Samy e ad Ainett Stephens, i quali l’avevano subito attaccata per la frase da loro considerata razzista. Durante la puntata Alfonso Signorini ha ridimensionato la questione, evidenziando che il politicamente corretto non deve essere intravisto in ogni angolo: con la sua esclamazione, anche se poco fine, la giovane influencer voleva solo mettere a tacere i due coinquilini, che avevano alzato troppo la voce.

Ad aver difeso Solei, evidenziando la sua buona fede e ricordando che lei può essere tutto fuorché razzista, erano state anche le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La scelta pare non sia stata gradita da Samy, che attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha criticato le due fedeli compagne di Signorini.

Samy Youssef contro le due opinioniste, le sue parole

Samy ha voluto interagire con i suoi fan, dando loro la possibilità di fargli qualsiasi domanda, che poi ha condiviso con alcune Instagram stories. Un utente gli ha chiesto chiaramente cosa pensasse di Volpe e Bruganelli.

Menzionandole nella risposta, l’ex gieffino ha scritto: “Quando sono stato eliminato erano molto dispiaciute. Peccato che, durante la mia permanenza in casa, non abbiano mai speso una parola nei miei confronti“, né gli è stata concessa l’immunità.

“Anzi, hanno reso immune la persona che mi aveva offeso quella stessa sera”, ha sottolineato riferendosi a Soleil.

Samy Youssef contro le due opinioniste e dispiaciuto per l’eliminazione

Ripensando ai momenti successivi all’eliminazione, Samy non solo ha criticato le due opinioniste, ma ha confidato le emozioni vissute.

In un’altra Instagram story, infatti, ha scritto: “Sono stato molto sorpreso, considerando che ero l’unico a non avere preparato le valigie, però ho capito che nella vita non bisogna dare nulla per scontato. Facevo affidamento sui voti dei miei fan, senza considerare i voti organizzati da fan altrui”.