Gf Vip, scoppia la lite tra due concorrenti prima della diretta: cos’è successo?

La lite tra Nathalie Caldonazzo e Valeria Marini non è passata inosservata ai fan del reality: cos'è successo tra le due gieffine?

I fan del reality più seguito (e chiacchierato) sono in trepidante attesa di una nuova puntata che sono pronti a scommettere sarà scoppiettante. Tra le mura di Cinecittà sbocciano nuovi amori, aumentano i flirt, ma non mancano i litigi: è quanto successo a Nathalie Caldonazzo e Valeria Marini.

Gf Vip, lite tra Nathalie Caldonazzo e Valeria Marini

Non solo la lite stellare tra la Marini ed Eva Grimaldi (che ha discusso anche con Katia Ricciarelli). Valeria Marini ha litigato anche con un’altra new entry.

Le parole di Nathalie, infatti, non sono proprio piaciute alla coinquilina.

Lite tra Nathalie Caldonazzo e Valeria Marini: cos’è successo

Nathalie Caldonazzo ha criticato le strategie di gioco che Valeria Marini – a sua detta – starebbe mettendo in atto all’interno del reality.

Le sue parole non sono piaciute alla diretta interessata: la famosissima showgirl, infatti, non ha gradito i commenti ricevuti e ha replicato alle critiche. In puntata si parlerà anche di loro?

“Esaurita mentale”: con queste parole Nathalie ha definito Valeria Marini, che non ha accettato le parole ricevute e la reazione non è tardata ad arrivare. “Tu chiedimi scusa per stamattina, anche se eri fuori luogo come sei fuori luogo da quando sei arrivata”.

“Sei una pazza. Speriamo che usciate voi stasera”, ha replicato la nuova gieffina rivolgendosi alla Marini e al suo compagno di avventura, Giacomo Urtis.

“”Tu sei pazza” a me? Nessuno si è mai permesso di dirmelo. E poi hai detto: “Speriamo che te ne vai stasera”? L’ha sentito Giacomo. Speriamo che te ne vai stasera? Sei appena arrivata. Ma porta rispetto”, ha dichiarato la Marini, la quale ha poi aggiunto: “Ci sarà un motivo per cui non litigo con nessuno da un mese.

Eppure abbiamo tutti caratteri forti”.

Lite tra Nathalie Caldonazzo e Valeria Marini e le altre anticipazioni della nuova puntata

Nella puntata che andrà in onda dopo Natale, lunedì 27 dicembre in prima serata su Canale 5, i telespettatori aspettano un chiarimento tra la Marini e la Caldonazzo, in particolare dopo la lite avvenuta proprio poche ore prima della diretta.

Non solo: spazio alle sorprese, al triangolo amoroso composto da Alessandro, Jessica e Sophie, al rapporto tra Biagio e Miriana (sempre più vicini) fino all’ingresso di un nuovo concorrente.