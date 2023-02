GF Vip: Signorini svela se condurrà la possima edizione

Alfonso Signorini ha rotto il silenzio sulla sua partecipazione in veste di conduttore al GF Vip e ha svelato alcuni retroscena su questa e la prossima edizione del programma.

Alfonso Signorini conduttore al GF Vip

Alfonso Signorini ha confessato che con tutte le probabilità sarà conduttore anche nella prossima edizione del GF Vip e ha svelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione al programma e su un regalo che gli avrebbe fatto l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

“Avevo detto ‘mi vedrete con un look più disinvolto’, è vero, ma ho sempre la cravatta. Perché mi ha telefonato Silvio Berlusconi perché in prima serata su Canale 5 bisogna essere istituzionali ed eleganti.

‘Bravo che non ti fai crescere la barba, ma rimettiti la cravatta’. Lui è come un padre per me, mi ha anche mandato in camerino una marea di cravatte bellissime. Come potevo dirgli di no? Aveva ragione lui che la televisione la sa fare”, ha confessato il conduttore.

Signorini ha anche svelato come tascorrerebbe una sua “giornata tipo” e ha rivelato che le idee migliori per il suo Grande Fratello Vip gli verrebbero davanti allo specchio: “Le idee per il Grande Fratello Vip mi vengono davanti allo specchio al mattino, sempre mentre mi lavo i denti: non so perché ma è un momento magico, molto produttivo”, ha ammesso il celebre volto tv, che è stato padrone di casa al format tv già nelle precedenti tre edizioni.