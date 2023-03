GF Vip, Sonia Bruganelli: "Edoardo Donnamaria è pazzo"

Ospite a Gf Vip Party Sonia Bruganelli ha stupito tutti svelando la sua opinione sull’ex concorrente Edoardo Donnamaria dopo la sua squalifica.

Sonia Bruganelli: l’opinione su Edoardo Donnamaria

Sonia Bruganelli è stata ospite in collegamento con GF Vip Party e per la prima volta ha svelato la sua opinione sul conto di Edoardo Donnamaria che, a suo dire, sarebbe completamente pazzo. “Pensavo fosse un paravento, invece era completamente svalvolato. Ha iniziato a dire fatemi uscire, pensavo facesse una parte, lì mi sono sbagliata”, ha dichiarato, e ancora:

“Non l’ho capito, nella mia storia di opinionista Edoardo Donnamaria è stato un fallimento perché non l’ho capito. Da quando si è messo con Antonella, ha fatto un Grande Fratello vero: ma alla fine del suo percorso nella Casa è arrivato devastato”.

In tanti non si sono detti d’accordo con le parole di Sonia Bruganelli sul conto di Edoardo Donnamaria e soprattutto hanno criticato aspramente la sua storia con Antonella Fiordelisi. I due, dopo continui alti e bassi, si sono detti comunque più innamorati che mai e in tanti sono curiosi di sapere se la loro storia continuerà anche una volta terminato il programma.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più a Edoardo, in quanto ex concorrente squalificato dallo show, non è stato concesso di tornare in studio.