GF Vip, Edoardo Donnamaria non torna in studio: la sua reazione

Il regolamento del GF Vip prevede che i concorrenti squalificati dal programma non possano farvi ritorno in nessun caso ma quest’anno per alcuni di loro (come Ginevra Lamborghini) sono state fatte delle eccezioni. La questione avrebbe mandato su tutte le furie Edoardo Donnamaria.

Edoardo Donnamaria non torna in studio

Come per gli altri concorrenti precedentemente squalificati dal GF Vip, anche a Edoardo Donnamaria è stata preclusa la possibilità di tornare nello studio del reality show. La questione ha sollevato una bufera in rete e, secondo indiscrezioni, avrebbe mandato su tutte le furie anche l’ex concorrente, a cui è stata concessa unicamente la possibilità di scrivere una lettera alla sua fidanzata, Antonella Fiordelisi, rimasta invece all’interno del reality show.

Quest’anno ha fatto storcere il naso a molti anche il fatto che a Ginevra Lamborghini e a Giovanni Ciacci, entrambi squalificati dal reality show, sia stato concesso in via eccezionale di tornare nello studio del programma.

In tanti si chiedono se Edoardo Donnamaria tenterà il tutto e per tutto pur di tornare nello studio del programma visto che lui stesso ha ammesso di sentire forte nostalgia di Antonella Fiordelisi e di non vedere l’ora di poterla riabbracciare. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Alfonso Signorini non ha commentato la questione.