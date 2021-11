Gf Vip, Sophie Codegoni rifatta: la mamma ribatte alle critiche di Monica Setta

Lei è una delle gieffine più chiacchierate del momento, ma lontano da Cinecittà c'è chi la critica per gli interventi estetici.

È una delle concorrenti più chiacchierate della nuova edizione del Gf Vip. Piace per il suo fascino sensuale e travolgente, con i suoi lineamenti così fini e raffinati. Dopo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ha fatto molto parlare di sé e non sono mancate le critiche.

Davanti ai riflettori è sempre a suo agio, così decisa e disinvolta. Nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto discutere finendo al centro del gossip nostrano, per il suo rapporto controverso (e alquanto discusso) con Gianmaria, dando vita con Soleil a un vero triangolo. Lontano da Cinecittà c’è chi l’apprezza non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua personalità grintosa ed esuberante. Altri, tuttavia, non sembrano dello stesso parere: è il caso della giornalista Monica Setta che, nel corso della trasmissione “Uno Mattina in famiglia”, in onda su Rai 1, si è lasciata andare a una battuta sugli interventi estetici a cui la ragazza si è sottoposta.

La reazione della mamma di Sophie Codegoni non si è fatta attendere.

Gf Vip, Sophie Codegoni criticata perché rifatta: replica la mamma dell’ex tronista

Durante la rubrica di gossip che trova spazio nello storico programma del weekend, Monica Setta ha commentato alcune vecchie foto di Sophie Codegoni, quando era solo un’adolescente. L’ex tronista di Uomini e Donne, ancora giovanissima con i suoi 19 anni, in quegli scatti era diversa rispetto alla Sophie che il grande pubblico si è abituato a conoscere.

Vedendo quelle foto, Monica Setta si è lasciata andare a un commento poco carino che ha suscitato l’immediata reazione della mamma di Sophie.

Sophie Codegoni criticata perché rifatta: le parole della giornalista e la frecciatina della mamma

Mostrando alcuni scatti del passato che mostrano una giovanissima Sophie Codegoni, oggi una giovane donna che si fa conoscere nel reality di Canale 5 dopo l’avventura a Uomini e Donne, la conduttrice Rai ha commentato: “Ritocchini? Ha fatto bene se era così”.

Una battuta sicuramente non pronunciata con cattiveria né con l’intenzione di deridere la gieffina, ma che non poteva passare inosservata. La frase della Setta ha fatto infuriare il web e non solo. I fan si sono subito fatti sentire, ritenendo di cattivo gusto il commento che per molti è apparso come una derisione nei confronti di Sophie. Non poteva mancare neppure la replica della mamma, Valeria Pasciuti, che ha subito mandato una frecciatina.

Sophie Codegoni rifatta, le parole della mamma

Dopo la battuta assolutamente non gradita, è arrivata la reazione della mamma di Sophie Codegoni. È con una frecciatina che la donna ha replicato alle critiche indirizzate alla figlia.

“I cigni escono con il tempo. Tu non sei mai stata un cigno e non lo sarai nemmeno con tutti i tuoi ritocchi. Rassegnati”, ha dichiarato.