GF Vip, sparita la biancheria di Raffaella Fico: la reazione

Nella casa del GF Vip qualcuno ha rubato la biancheria di Raffaella Fico? La conduttrice si è accorta della sparizioni di alcuni suoi capi intimi.

Nella casa del Grande Fratello Vip Raffaella Fico ha perso la biancheria intima ed è subito iniziata “la caccia” al concorrente che, forse per sbaglio, l’avrebbe presa.

Raffaella Fico: l’intimo rubato

Nella casa del GF Vip Raffaella Fico si sarebbe accorta di aver smarrito della biancheria intima a cui sarebbe stata particolrmente affezionata e così la showgirl avrebbe iniziata a cercare i capi in questione, senza successo.

Probabilmente una delle concorrenti all’interno del programma avrà preso la biancheria scambiandola per la sua, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e per questo Raffaella Fico starebbe continuando a cercarla.

Raffaella Fico: il fidanzato

La showgirl è entrata al GF Vip affermando di essere fidanzata. Dopo la fine della sua relazione con Giulio Fratini, Raffaella Fico avrebbe trovato la serenità tra le braccia dell’imprenditore Piero Neri.

Raffaella Fico: Balotelli

Durante il suo ingresso al GF Vip la showgirl aveva scagliato una frecciatina contro il suo ex, Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy