Giacomo Urtis cambia look: la lunga chioma bionda divide i fan

Giacomo Urtis, ormai da anni sulla cresta dell’onda, ha cambiato look ancora una volta.

Niente ritocchini estetici, ma una nuova acconciatura che ha scatenato i fan con commenti davvero esilaranti.

Giacomo Urtis cambia look

Nuovo look per Giacomo Urtis. Il chirurgo estetico dei Vip non è finito ancora una volta sotto i ferri, ma ha preferito cambiare la sua acconciatura. L’ex concorrente del GF Vip ha modificato il colore dei capelli, ritoccando anche la lunghezza.

Giacomo Urtis con i capelli lunghi e biondi

Giacomo ha optato per un biondo quasi platino, aggiungendo extension piuttosto lunghe.

La chioma è liscia, ma all’occorrenza può diventare anche ondulata. Urtis ha scelto uno stile piuttosto femminile, che ha dato il via a commenti social davvero esilaranti. In molti hanno dato il via al classico ‘toto somiglianze’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Urtis (@giacomourtis)

La reazione dei fan

Il cambio look di Giacomo Urtis ha divertito i fan, che sui social si sono scatenati con i commenti. Su Twitter si legge: “Giacomo Urtis, Sonia Bruganelli, Mara Venier o Sophie Codegoni?” oppure “Bellissima Ilary Blasi” o ancora “Chi è la sorella di Jessica Alves?“. Per il momento, il chirurgo estetico dei Vip non ha replicato ai seguaci, ma di certo starà gongolando perché ha tutta l’attenzione su di sé.