Giacomo Urtis su Alex e Delia: “Sono una coppia libertina”

Giacomo Urtis: Alex Belli e Delia Duran

Parlando con Manila Nazzaro al GF Vip, Giacomo Urtis si è lasciato sfuggire qualche retroscena sulla coppia formata da Alex Belli e Delia Duran e ha espresso la sua opinione sulla storia d’amore tra i due (che, al momento, sarebbero in crisi per via di quanto accaduto tra l’attore e l’influencer Soleil Sorge).

“Io loro li conosco troppo bene da anni, sono affiatatissimi fuori quindi è impossibile che non tornino insieme. Soleil è stata usata? No, Soleil non è stata usata, si è divertita quanto si è divertito Alex. Quando stava con Alex aveva il sorriso da qua a qua, ‘usata’ è un’altra parola. Devi vedere le cose non come la casalinga del paese, ma con gli occhi di una che vive nella grande città e ne vede di tutti i colori”, ha dichiarato il chirurgo dei vip.

Delia Duran: l’aereo per Belli e Soleil Sorge

Nelle ultime ore nella casa del GF Vip Delia Duran è sprofondata nello sconforto dopo che alcuni fan del programma hanno inviato un messaggio aereo a Alex Belli e Soleil Sorge. La modella ha dunque affermato di aver intenzione di lasciare suo marito.

Delia Duran: la replica di Alex Belli

Ospite a Casa Chi Alex Belli ha replicato contro la moglie e si è detto intenzionato a entrare nella casa del reality show per cercare di farle cambiare idea.

“Lei si basa su un caz*o di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni. Perciò sono io che ti dico: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”. Non avete capito niente del rapporto che ho con Soleil, non c’entra niente la ‘troppia’. Se non mi viene di andare dentro la Casa a riprendermela? Ma certo, ci andrei adesso, spaccherei la porta per rientrare e spero che mi sia data la possibilità.

Ripeto, deve andare piano e deve parlare con Soleil e non con le altre che le mettono in testa delle cose. Quella roba lì non le fa bene e lo sapevo”, ha dichiarato.