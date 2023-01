Giacomo Urtis vestito da sposa: "Per gli uomini sposati con cui sono stato"

Giacomo Urtis ha sfilato con un vestito da sposa nel corso di un evento presentato dall’amica Nathaly Caldonazzo.

Il chirurgo dei Vip, in modo ironico, ha dedicato la passerella agli uomini sposati con cui ha avuto una relazione.

Durante una sfilata di un nota Maison, Giacomo Urtis è arrivato in passerella vestito da sposa. Il chirurgo dei Vip, chiamato al centro della scena dall’amica e conduttrice della serata Nathaly Caldonazzo, si è lasciato andare a qualche battuta. Ha esclamato:

La Caldonazzo ha subito precisato: “Nessuno dei presenti chiaramente“.

Davanti alla precisazione di Nathaly, Giacomo ha aggiunto:

“No, no, non conosco nessuno qua”.

La sfilata di Urtis sulle note dell’Ave Maria è stata condivisa anche dalla pagina Instagram di Biccy e il chirurgo dei Vip, tra i commenti, ha esclamato:

Vestito da sposa a parte, negli ultimi giorni Giacomo ha fatto discutere per un presunto cambio sesso. In merito, Urtis ci ha tenuto a chiarire:

“Non devo cambiare sesso. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. […] Sono sempre io con un po’ di fluidità“.