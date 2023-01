Giacomo Urtis intende diventare donna? La sua risposta

Giacomo Urtis ha cambiato in maniera inaspettata il suo look e in tanti, via social, gli hanno domandato se per caso non avesse deciso d’intraprendere un percorso di transizione.

Giacomo Urtis: la risposta ai fan

Da alcuni mesi a questa parte Giacomo Urtis sembra aver detto addio al suo pizzetto e ai suoi capell perfettamente ordinati per dare invece il benvenuto a una folta chioma bionda. Il nuovo look del chirurgo ha lasciato i fan a bocca aperta e in queste ore, in molti, gli hanno chiesto se per caso non avesse deciso d’intraprendere un percorso di transizione.

Sulla questione lo stesso Urtis ha affermato:

“Non devo cambiare sesso. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. […] “Sono sempre io con un po’ di fluidità”.

La vita privata

Giacomo Urtis non ha fatto segreto di essersi sempre considerato fluido e una delle sue relazioni note è quella che lui ha avuto con Jessica Alves, l’ex Ken Umano.

La stessa Alves ha affermato addirittura di volere un figlio insieme a Urtis:

“Lo amo ancora. Lui è bisessuale per questo spero che possa fare chiarezza nel suo cuore e tornare ad amare me. Dentro sono la stessa persona, ho modificato solo il mio corpo esternamente”, aveva dichiarato.