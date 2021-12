Gf Vip 6, la clamorosa dichiarazione di Jessica Alves su Giacomo Urtis: “Lo amo, mi ha promesso un figlio”

Jessica Alves è tornata a parlare della sua relazione con Giacomo Urtis, dicendosi ancora innamorata a speranzosa in un ritorno di fiamma

Come molti già sapranno, Giacomo Urtis e Jessica Alves (alias ex Ken umano) hanno avuto una storia d’amore prima che lei diventasse transgender. Nel momento in cui Jessica fece coming out, il medico le rimase sempre vicino, supportandola in tutto e aiutandola anche con alcuni piccoli interventi estetici.

La loro liaison è tuttavia naufragata e i due sono rimasti ottimi amici. Se tuttavia l’attuare gieffino sembra averci messo una pietra sopra, la Alves appare invece ancora totalmente presa da lui.

Jessica Alves ancora innamorata di Giacomo Urtis

“Lo amo ancora. Lui è bisessuale e per questo spero che possa far chiarezza nel suo cuore e tornare ad amarmi. Dentro sono la stessa persona, ho modificato solo esternamente il mio corpo”.

Jessica ha precisato che da quando è entrato al Grande Fratello Vip non ha più avuto modo di sentire Giacomo, del quale sente fortemente la mancanza. “Lui mi ha conosciuta e amata quando ero Rodrigo, ma mi ha anche apprezzata da Jessica”, ha precisato ancora la star britannica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Alves (@jessicaalvesuk)

Infine la clamorosa dichiarazione della Alves, che ha rivelato di aver parlato con Giacomo Urtis di avere un figlio insieme: “Me lo ha promesso prima di entrare al GF Vip. Ha detto che una volta uscito dalla casa potevamo farlo. Sarei felicissima se accadesse, lui è un uomo fantastico e sarebbe perfetto come padre del mio futuro figlio. Giacomo e io siamo fatti per stare insieme perché abbiamo tantissime cose in comune.

Con lui ho fatto l’amore, quello vero, e per lui sarei anche disposta a trasferirmi a Milano”.