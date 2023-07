Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato si prepara per il GF Vio 8. Il modello ha confessato che il suo manager è già in contatto con la produzione, motivo per cui potrebbe diventare concorrente del reality.

Gian Maria Sainato verso il GF Vip 8

Intervistato da Fanpage.it, Gian Maria Sainato ha parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Adesso che è tornato in Italia con un po’ di popolarità in tasca, il modello sogna di diventare concorrente del GF Vip 8. A suo dire, questo desiderio potrebbe realizzarsi presto perché il suo manager è già in contatto con la produzione.

La confessione di Gian Maria Sainato

Gian Maria ha dichiarato:

“Ti dico che il mio agente è già in contatto con la produzione. Ci sono stati dei complimenti e un feedback positivo per come ho gestito l’esperienza dell’Isola e per la persona che è venuta fuori. Non posso dire altro”.

Con queste dichiarazioni, Sainato potrebbe essersi giocato la possibilità di diventare concorrente del GF Vip 8, non credete?

Gian Maria Sainato sull’Isola dei Famosi

In merito all’Isola dei Famosi, Gian Maria ha dichiarato: