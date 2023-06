Nel corso di una lite all’Isola dei Famosi con Pamela Camassa, Gian Maria Sainato ha confessato di essere bisessuale. Il dubbio dei fan è sorto in un lampo, visto che qualche anno fa aveva ammesso di essere gay.

Isola dei Famosi: Gian Maria Sainato è bisessuale

Lite al vetriolo all’Isola dei Famosi tra Gian Maria Sainato e Pamela Camassa. I due, che non hanno mai avuto un bel rapporto fin dall’inizio del reality, sono finiti a parlare dell’orientamento sessuale del naufrago. A quanto pare, il ragazzo ha confessato ai suoi compagni d’avventura di essere bisessuale.

Lo scontro tra Gian Maria e Pamela

“Tu hai detto che sono una frustrata. Io non ti ho mai giudicato sulle tue cose private. Anzi, non ho nemmeno giudicato il tuo lato sentimentale. Anche su quello non ho mai detto nulla. Tu invece hai detto che sono acida e altre cose non belle“, ha tuonato Pamela. Gian Maria ha subito replicato:

“Non ti sei permessa di giudicare? E perché cosa c’è da giudicare? Ma ci mancherebbe. Essere bisessuale che male c’è?”.

In modo del tutto inaspettato, Sainato ha confessato di essere bisessuale. Ai fan, però, è sorto un dubbio. Nel frattempo, la Camassa si è subito difesa: “Ma infatti non c’è nulla di male figurati. Per questo non mi sarebbe mai passato per la testa di giudicarti su quell’aspetto“.

I dubbi dei fan su Gian Maria Sainato

Se Gian Maria dovesse davvero essere bisessuale non ci sarebbe nulla di male, per cui non è in merito al suo orientamento sessuale che i fan hanno iniziato ad avere qualche dubbio. In molti credono che Sainato possa aver mentito per acquisire popolarità. Nel 2018, infatti, il naufrago aveva fatto coming out, dichiarando di essere gay. Ad alimentare i dubbi dei fan, come se non bastasse, ci sono anche alcune dichiarazioni di Marzo Mazzoli: