Isola dei Famosi, l'agente di Gian Maria contro Alvin: "Lavori per grazia divina"

L’agente di Gian Maria Sainato, Andrea Di Carlo, si è scagliato contro Alvin, storico inviato dell’Isola dei Famosi. L’uomo gli ha riservato parole al vetriolo, che non sono passate inosservate.

Isola dei Famosi: l’agente di Gian Maria contro Alvin

Nelle ultime ore, Andrea Di Carlo, agente di Gian Maria Sainato, si è scagliato contro Alvin. A suo dire, riveste il ruolo di inviato dell’Isola dei Famosi soltanto per “grazia divina” ed è per questo che non è in grado di svolgere il suo lavoro. L’agente sostiene che Alvin non sia in grado di essere imparziale.

Le accuse dell’agente di Gian Maria ad Alvin

L’agente di Gian Maria ha tuonato:

“Caro Alvin, invece di stare in competizione con la regina Ilary, perché non ti impegni di più a spiegare le prove? Hai spiegato a Nathaly che poteva andare in apnea? Te lo dico io. Non glielo hai spiegato perché stavi controllando il tuo profilo migliore”.

Di Carlo si riferisce alla prova affrontata dalla Caldonazzo, persa perché è uscita dall’apnea troppo presto.

Andrea Di Carlo demolisce Alvin

Non contento, Andrea Di Carlo ha proseguito:

“Inoltre, tu che suggerisci in maniera sibillina: ‘Con Gian Maria ci hai passato meno tempo’. Si vede che questo lavoro lo fai per grazia divina. Ma non pensi che dovresti essere un po’ più neutro? Sei un caro ragazzo ma come te ce ne sono mille“.

Per il momento, Alvin non ha replicato alle accuse dell’agente di Gian Maria Sainato.