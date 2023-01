Si tratta di uno dei personaggi più attesi di questo Sanremo 2023, è Gianluca Grignani, cantautore dalla lunga carriera che, tra alti e bassi, ha sempre regalato grande spettacolo e hype al festival e non solo.

Con la nuova canzone “Quando ti manca il fiato” Grignani mette su carta e note un lato molto delicato della sua vita privata, ed è proprio in questo tipo di tracce che ha sempre dato il meglio, da qui una grande attesa da parte del pubblico che spera in un ritorno di fiamma al festival della canzone italiana.

Il significato di “Quando ti manca il fiato” in gara a Sanremo

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, Gianluca Grignani ha svelato qualche anticipazione riguardo la canzone con la quale parteciperà a Sanremo: “Quando ti manca il fiato”. Da quanto emerge dall’intervista, la canzone sarebbe una ballad rock in pieno stile Grignani, con un testo molto intimo e d’effetto: è il racconto di una telefonata tra il cantante ed il padre, con il quale ha avuto un rapporto burrascoso.

La domanda “tu verrai al mio funerale?” apre la canzone, che come è normale che sia tocca particolarmente il cantante nonostante tutta la sua esperienza: «Ogni volta che la sento mi toglie un dubbio e me ne mette un altro, un brano che mi tocca sia come figlio che come padre».