Gianluca Vacchi ha condiviso con i fan uno dei momenti più belli delle sue vacanze: la colazione con la figlia Blu Jerusalema. La bimba, che tra poco compirà tre anni, è la gioia di casa, ma i fan hanno notato uno strano dettaglio.

Gianluca Vacchi fa colazione con la figlia Blu: il dettaglio

Ultimi giorni di vacanze per Gianluca Vacchi, la compagna Sharon Fonseca e la loro piccola Blu Jerusalema. L’imprenditore ha condiviso sui social il suo momento preferito della giornata, la colazione con la figlia di quasi tre anni. I fan, però, hanno notato un dettaglio, lasciandosi subito andare alle critiche.

Cosa ci fanno delle pillole sul vassoio della colazione?

Gianluca è seduto su un divano, con un vassoio appoggiato sulle gambe. Al suo fianco c’è la piccola Blu, che osserva con curiosità la colazione del papà. A didascalia dello scatto, Vacchi ha scritto:

“Fare colazione con te è il miglior buongiorno di sempre”.

Nella foto non c’è nulla di male, ma i fan con una vista da lince hanno notato che sul vassoio di Gianluca ci sono alcune pillole.

Il dettaglio scatena le critiche

I fan hanno subito chiesto lumi in merito alle pillole. “Fai colazione con quelle? Non è sano“, ha esclamato un utente. Un altro follower, però, è subito intervenuto per difendere Vacchi: “Saranno le sue vitamine e i suoi probiotici, lui ci tiene tanto ad uno stile di vita sano“. Gianluca, nel frattempo, ha ignorato le critiche e ha continuato a godersi la colazione con la figlia Blu.