Gianluca Vacchi: il nuovo look è una dedica alla figlia Blu Jerusalema

Gianluca Vacchi per il suo primo compleanno da papà ha cambiato look ed è una dedica speciale per la figlia Blu Jerusalema. L’amore di un papà fuori dal comune, dimostrato in modo sicuramente molto originale.

Gianluca Vacchi: il nuovo look per il compleanno

Gianluca Vacchi è famoso per essere un uomo fuori dal comune. Ha appena compiuto 54 anni e ha fatto una festa davvero incredibile per il suo compleanno. Un party lussuosissimo a cui hanno partecipato tantissimi volti noti. I fan hanno subito notato la presenza di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. L’imprenditore si è goduto a pieno questo primo compleanno da papà e ha voluto fare una dedica speciale alla figlia Blu Jerusalema.

Le ha dedicato una pettinatura decisamente fuori dal comune e sopra le righe. Con questo gesto ha stupito tutti, ma ha ricevuto tantissimi consensi, perché si tratta di un gesto di grande amore verso la figlia.

Gianluca Vacchi: la sorpresa dal parrucchiere

Gianluca Vacchi ha voluto fare qualcosa di decisamente folle per esprimere tutto il suo amore alla figlia Blu Jerusalema. In occasione del suo primo compleanno da papà è andato dal parrucchiere per organizzarle una sorpresa.

Ha ripreso tutti i passaggi della seduta dal parrucchiere, per condividerli con i suoi tantissimi follower. Alla fine del taglio è apparso il nome Blu a grandi lettere sulle sue tempie, rese ancora più bionde per riuscire ad evidenziare la scritta. Una dedica speciale per la sua bambina, Blu Jerusalema, che è nata lo scorso ottobre dalla sua storia d’amore con Sharon Fonseca. L’imprenditore ha stupito tutti con questo gesto plateale ma bellissimo, pieno di amore per la sua piccola Blu Jerusalema.

Gianluca Vacchi: la dedica per la figlia

“Ti dedicherò ogni compleanno della mia vita. Te amo Blu Jerusalema” ha scritto nel filmato Gianluca Vacchi. Ha voluto rivolgere un pensiero anche alla sua amatissima fidanzata, con cui ha avuto la sua prima figlia. “Ringrazio la mia regina Sharon ogni giorno per questo bellissimo regalo” ha aggiunto Vacchi, dimostrando tutto il suo grande amore per la compagna e per la loro bellissima bambina. Gianluca Vacchi e la modella venezuelana Sharon Fonseca sono sempre più uniti e innamorati e lo scorso 27 ottobre sono diventati una famiglia, con la nascita della loro piccola e amatissima Blu Jerusalema.