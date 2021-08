Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: l’incontro inaspettato con Elisabetta Gregoraci

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno inaspettatamente incontrato Elisabetta Gregoraci. Si sono trovati allo stesso evento.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno inaspettatamente incontrato Elisabetta Gregoraci. Si sono trovati allo stesso evento ed era presente anche l’ex marito Flavio Briatore. Non ci sarebbe stato nessun tipo di avvicinamento.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati fotografati a Porto Cervo, dove hanno partecipato al party esclusivo in occasione del compleanno dell’imprenditore Gianluca Vacchi, che ha festeggiato 54 anni. Tra gli invitati a questo evento c’erano anche Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore. Un incontro decisamente inaspettato. Le immagini del lussuoso party, diffuse da Il Vicolo delle News, hanno mostrato gli invitati in attesa del festeggiato.

Nella clip si nota Elisabetta Gregoraci, che indossava uno splendido vestito bianco. La donna sembra abbia rivolto qualche sguardo proprio a Pretelli e a Giulia Salemi. Durante la festa tra i tre ex gieffini non ci sono stati avvicinamenti, almeno non documentati da foto e video. Quasi sicuramente si è trattato del primo incontro tra i tre ex protagonisti del GF Vip dopo la trasmissione. Visti i rapporti all’interno della casa, non è stato un incontro che è passato inosservato.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: l’incontro con la Gregoraci

Pierpaolo Pretelli nella prima fase del Grande Fratello Vip si era preso una bella cotta per Elisabetta Gregoraci, che non si è mai sbilanciata più di tanto, definendo il loro rapporto come “un’amicizia speciale”. Quando Elisabetta Gregoraci è uscita dal reality, Pretelli ha abbandonato il suo interesse e si è avvicinato a Giulia Salemi, che lo ha completamente conquistato. Oggi la coppia è molto unita, sono innamoratissimi e si parla addirittura di matrimonio.

Pierpaolo ha fatto conoscere a Giulia suo figlio Leonardo e si tratta di un passo davvero molto importante. Questo incontro, però, ha colpito moltissimo i fan del GF Vip.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la Gregoraci vicina a Briatore

Elisabetta Gregoraci sembra essere sempre più vicina all’ex marito Flavio Briatore. I due sono ancora legati dall’amore per il figlio Nathan Falco e non hanno mai smesso di frequentarsi e mantenere un ottimo rapporto. Nonostante la donna abbia negato la possibilità di tornare insieme all’ex marito, i due si sono mostrati mano nella mano durante un evento a Capri. Ci sono voci che parlano di un possibile ritorno di fiamma.